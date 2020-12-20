آخر تحديث: 2020-12-21 02:12:05
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وزارة الصحة: شفاء ٤٩ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٧٨٦

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التصنيفات: آخر الأخبار

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