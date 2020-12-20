وزارة الصحة: شفاء ٤٩ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٧٨٦

بات واضحاً أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل الوجه الحقيقي للدول الغربية، بل هما وجهان لعملة واحدة، وهذا التزاوج استولد اتجاهاً جديداً للإرهاب موظفاً كل التقنيات الحديثة التي تمتلكها الدول الغربية للتأثير في المتلقي قسراً أو طوعاً عبر دس الفتن والأفكار... المزيد ←