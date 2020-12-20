مؤتمر رابطة العمال السوريين في لبنان يؤكد ضرورة عودة المهجرين إلى بلدهم

أكد المشاركون في المؤتمر الذي نظمته رابطة العمال السوريين في لبنان اليوم تحت شعار”عائدون يا وطن” ضرورة عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم والمساهمة في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وقال رئيس اتحاد العمال السوريين في لبنان مصطفى منصور خلال المؤتمر الذي عقد في مقر اتحاد بلديات بعلبك: المؤتمر يهدف إلى تبادل الآراء والأفكار حول وضع الأطر والآليات اللازمة لتحقيق العودة الكريمة واللائقة للاجئين السوريين وإزالة الهواجس التي يعمل الاعلام المعادي على نشرها، مشيراً إلى أن ما تتم فبركته حول الوضع في سورية من المراهنين على العقوبات والحصار اللذين تتعرض لهما سورية لن ينال من عزيمة السوريين وإرادتهم.

بدوره تحدث رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي عن أهمية المؤتمر ودوره في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ومساهمتهم في إعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية مؤكداً عمق الروابط الأخوية التي تجمع سورية ولبنان.

حضر المؤتمر فعاليات سياسية واجتماعية ونقابية في لبنان.

طباعة