البطريرك يازجي في رسالة الميلاد: نصلّي من أجل السلام والاستقرار في سورية

دعا البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إلى الصلاة والابتهال من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي سورية.

وقال البطريرك يازجي في رسالة الميلاد: في هذه المناسبة المجيدة نسأل الله السلام لسورية والاستقرار للبنان ولكل بلد وبقعة من هذا الشرق ومن هذا العالم الذي يتخبط في موجات العنف والإرهاب، داعياً أيضاً إلى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني ومنتقداً صمت المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم واعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البطريرك يازجي: نذكر أخوينا مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي المختطفين منذ نيسان 2013 ونصلي من أجل إطلاق سراحهما وعودتهما مع كل مختطف ومفقود، مجدداً في الوقت ذاته التأكيد على تمسك مسيحيي الشرق بأرضهم وجذورهم على الرغم من كل ما تتعرض له المنطقة من تهجير وويلات وحروب وظروف معيشية صعبة.

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