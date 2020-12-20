بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي لأكثر من 25 يوماً.. مياه الشرب تصل أحياء الحسكة

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة ضخ المياه إلى مدينة الحسكة بعد توقف دام لأكثر من 25 يوماً نتيجة قيام الاحتلال التركي بإيقاف تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين.

وأشار مدير عام المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أنه بعد الانتهاء من عملية ضخ المياه من خزانات التجميع في منطقة الحمة إلى محطة العزيزية بمدينة الحسكة بدأ تزويد المشتركين بالمياه في أحياء غويران شرقي وغربي والليلية والنشوة الشرقية والزهور والتجمعات الجنوبية بعد انقطاع دام لأكثر من 25 يوماً نتيجة قيام المحتل التركي بقطع المياه وإيقاف تشغيل محطة علوك.

ولفت المهندس العكلة إلى أن واقع تشغيل محطة علوك من حيث عدد الآبار والمضخات لايزال غير مستقر نتيجة استمرار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بالتعدي على الشبكة الكهربائية المغذية لمشروع علوك القادمة من محطة كهرباء الدرباسية وعدم إزالة هذه التعديات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي قامت بإيقاف تشغيل محطة علوك ومنع ضخ المياه تجاه مدينة الحسكة والريف الغربي للمرة السابعة عشرة منذ احتلالها مدينة رأس العين وريفها العام الماضي.

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