مقتل خمسة جنود نيجيريين وخطف 35 مدنياً في هجومين منفصلين

قتل خمسة جنود نيجيريين وخطف 35 مدنيا في هجومين مسلحين منفصلين وقعا شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عسكرية قولها اليوم إن قافلة عسكرية تعرضت أمس لهجوم من قبل مسلحين مرتبطين بتنظيم “داعش” الارهابي في محيط بلدة مافا الواقعة على مسافة 44 كيلومترا من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق البلاد ما أدى إلى مقتل خمسة جنود والاستيلاء على مركبتين عسكريتين.

كما أفادت مصادر محلية للوكالة بأنه بعد ظهر يوم الجمعة الماضي نصب متطرفون كمينا لقافلة من السيارات تقل مدنيين على الطريق السريع الذي يربط مايدوغوري وداماتورو وهي بلدة في ولاية يوبي المجاورة حيث خطفوا 35 شخصا وامرأة.

وتشهد نيجيريا هجمات ارهابية تقوم بها جماعة بوكو حرام المتطرفة وتنظيم “داعش” الإرهابي ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص.

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