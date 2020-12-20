العراق يسجل 1027 إصابة جديدة و17 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل 1027 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات بالوباء بلغ 12697 فيما بلغ إجمالي الإصابات 584145.

وفي السعودية سجلت وزارة الصحة 10 وفيات و162 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6122 فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 361010.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة تسجيل 204 إصابات جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 147979 كما تم تسجيل 3 وفيات ليبلغ إجمالي الوفيات 921.

الإمارات من جانبها أعلنت تسجيل ألف و171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الحالات المصابة في البلاد إلى 193 ألفاً و575 حالة فيما توفي 3 أشخاص ليصل عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 637.

أوروبيا في بولندا تم تسجيل 8 آلاف و594 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى مليون و202 ألف و700 حالة، فيما تم تسجيل 143 وفاة ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 25 ألفاً و397.

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