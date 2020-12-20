مسؤول بإدارة ترامب يقر بخطأ في عملية توزيع جرعات لقاح كورونا

أقر الجنرال غوستاف بيرنا المسؤول عن توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالفشل في تسليم العدد الأولي من جرعات اللقاح الموعودة للولايات الأمريكية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن بيرنا قوله: إننا نتحمل بشكل شخصي مسؤولية سوء التواصل الذي حدث مع حكام الولايات بسبب الخطأ الذي حدث أثناء عملية توزيع جرعات اللقاح ضد كوفيد19، مضيفاً: إنه أعلن عن عدد الجرعات اعتقاداً منه أنها ستكون جاهزة للتوزيع ولكن تبين وجود خطأ.

وفي سياق متصل أعرب حاكم ولاية واشنطن جاي ايسلي في تغريدة على موقع تويتر عن انزعاجه من الأخطاء في توزيع اللقاحات، وقال: هذا محبط.. نحتاج إلى أرقام دقيقة ومتوقعة للتخطيط وضمان النجاح على الأرض بينما أشارت حاكمة ولاية ميشيغان غرتشين وايتمر إلى أن البيت الأبيض يسير بطيئاً في العملية.

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 17.5 مليون إصابة من إجمالي 76 مليون مصاب حول العالم منذ بدء انتشار الوباء إضافة إلى 315 ألف حالة وفاة.

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