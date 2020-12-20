حسون: لا مدة محددة لوصول رسالة الغاز ..!

نور قاسم

كشف مدير عمليات الغاز – أحمد حسون لـ”تشرين” أنه لا توجد مدة محددة لوصول رسالة استلام مادة الغاز، وفترة التوزيع للمادة مرتبطة بتوفرها، فإذا نقصت التوريدات تزداد المدة، فلا وجود لأقصى أو أدنى مدة لاستلامها، منوهاً بأن وضع الغاز الآن جيد.

ولفت حسون إلى أن تغيير المعتمَد ممكن في آخر يوم من الشهر من دون أن يُسبّق أو يؤخّر بيوم وعبر تطبيق “وَين” حصراً، أما تغيير المعتمَد كل ستة أشهر فهو عن طريق الأجهزة الموجودة لدى المعتمدين.

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