تضاعف إصابات (كورونا).. والاستهتار سيد الموقف

طرطوس- رفاه نيوف

على الرغم من تضاعف عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة طرطوس, وعلى الرغم من الاجتماعات والقرارات الصادرة عن المحافظة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية, ما زال الاستهتار سيد الموقف من قبل الجميع من دون استثناء, فالتجمعات على قدم وساق, ففي نهاية الأسبوع الماضي تجمع الآلاف في طرطوس لإشعال شجرة الميلاد, والأفراح والتعازي ما زالت قائمة باستثناء وبغير استثناء.

مديرو المشافي في محافظة طرطوس يشددون على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية بعد تضاعف عدد الإصابات في جميع مناطق المحافظة حتى لا نصل إلى تطبيق المرحلة الثالثة من البروتوكول الصحي, فخلال الأسبوع الماضي تضاعف عدد الإصابات بنسبة أربعة أضعاف في مشفى الشيخ بدر, كما أكد الدكتور حسان حسن لـ(تشرين), حيث استقبلت المشفى خلال الأسبوع الماضي ٥٦ حالة مشتبهاً بها بفيروس كورونا, تم قبول ٢٢ حالة في قسم العزل بالمشفى وجميع الحالات التي ترد المشفى ما بين متوسطة وشديدة, نسبة الشفاء منها جيدة وعدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي ٣ وفيات.

وأكد الدكتور محي الدين عيسى- مدير مشفى الدريكيش تضاعف عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي وتم استقبال حالات في قسم العزل الذي يضم ٣١ سريراً, وما زال الوضع تحت السيطرة ويخشى من تدهور الوضع مع استمرار تضاعف الأعداد وحالة عدم الوعي التي تغيب عن أغلب المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور اسكندر عمار مدير مشفى الباسل بطرطوس تضاعف عدد الإصابات الواردة إلى المشفى, وبيّن أن القدرة الاستيعابية للمشفى محدودة وإذا استمرت حالة الاستهتار والفوضى قد نصل لوضع كارثي, لافتاً إلى أنه من الملاحظ أن معظم الحالات التي تراجع المشفى متأخرة حيث نسبة الأكسجة تصل إلى ٤٠ _٥٠ ٪ وبالتالي نسبة الشفاء لهذه الحالات منخفضة وشفاؤها يحتاج لوقت طويل.

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