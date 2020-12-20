أضرار كبيرة خلّفتها العاصفة المطرية على الفريز في قطاع الصفصافة

طرطوس - رفاه نيوف

أضرار كبيرة خلّفتها العاصفة المطرية التي ضربت قطاع منطقة الصفصافة نهاية الأسبوع الماضي، كما أكد المهندس حيدر شاهين – مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في طرطوس … وأحدثت سيولاً جارفة وفيضانات غمرت الأراضي الزراعية وخاصة الأراضي المزروعة بمحصول الفريز والذي يعدّ بالنسبة لأهل المنطقة محصولاً رئيساً وأساسياً ولم تقتصر الأضرار على الإنتاج الزراعي وإنما طالت مستلزمات الإنتاج من هيكل حديد وشرائح نايلون وشبكات تنقيط وبالتالي خسائر فادحة على مزارعي المنطقة وقد بلغت نسبة الأضرار ما بين ٥٥-١٠٠٪، ومباشرة قام مدير زراعة طرطوس – المهندس علي يونس بجولة تفقدية على المنطقة المتضررة رافقه وفد وزاري اطلع خلالها على الأضرار والتقى بعض المزارعين المتضررين وتم الإيعاز لرؤساء الشعب والوحدات الإرشادية لإجراء الكشف الأولي على الأضرار وتم التأكيد على ضرورة توخي الدقة أثناء رفع الأضرار من قبل اللجان ليحصل كل مزارع متضرر على مستحقاته.

وما زالت اللجان تتابع عملها بتقييم الأضرار وتلقي طلبات المزارعين المتضررين خلال المهلة القانونية وهي أسبوعان ليتم رفعها إلى إدارة الصندوق بالوزارة وحصول كل مزارع على تعويضه.

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