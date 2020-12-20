بوتين: المخاطر الإقليمية بالقرب من روسيا تتطلب حماية أكثر فعالية لحدودها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن المخاطر الإقليمية بالقرب من روسيا تتطلب حماية أكثر فعالية لحدودها.

ونقلت سبوتنيك عن بوتين قوله خلال زيارته مقر جهاز المخابرات الخارجية الروسي بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيسه: نحن بحاجة للسعي من أجل حماية أكثر فعالية لحدود الدولة ولا سيما في ضوء مخاطر اشتعال الصراعات الإقليمية بالقرب من حدودنا.

وأشار بوتين إلى أنه يتعين على ضباط المخابرات الروسية مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم فضلاً عن إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لمكافحة التطرف والفساد، موضحاً أنه على جهاز الأمن الفيدرالي والأجهزة الأخرى التي تعمل تحت رعاية اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاستمرار بتأدية مهامها بنفس الحسم.

طباعة