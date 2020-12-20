آخر تحديث: 2020-12-20 11:25:54
الأخبار

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عنبتا في طولكرم وعزون في قلقيلية واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed