هزة أرضية تضرب شمال غرب إيران
ضربت هزة أرضية بقوة 5ر4 درجات على مقياس ريختر مدينة قطور التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران اليوم من دون ورود تقارير عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية من جراء الهزة.
ونقلت وكالة “إرنا “عن مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران أن مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض 105ر38 والطول 578ر43 درجة وبعمق 5 كيلومترات من سطح الأرض.
وكانت منطقة قطور تعرضت لهزتين أرضيتين بقوة 6ر4 درجات و3ر5 درجات في نيسان وحزيران الماضيين.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي