ألمانيا: 23 ألف إصابة جديدة بكورونا
سجلت السلطات الصحية الألمانية خلال الساعات الـ 24 الماضية 409 حالات وفاة و22771 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وأفاد معهد “روبرت كوخ” الفيدرالي للأمراض المعدية بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 494009 إصابات منها 26049 حالة وفاة.
واضطرت الحكومة الألمانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية بينما أعلن وزير الصحة ينس شبان مؤخراً أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد.
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