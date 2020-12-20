عالمياً.. وفيات كورونا تقترب من مليون و700 ألف

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة مليون و691959 شخصاً حول العالم منذ بدء ظهوره في كانون الأول الماضي وفق موقع “وورلد ميتر”.

وأشار آخر بيانات الموقع الذي يديره خبراء ومطورون دوليون إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في أنحاء العالم بلغ 76 مليوناً و627080 إصابة بينما تعافى 53 مليوناً و751803 أشخاص من الوباء.

وشهدت كولومبيا ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات مع الإبلاغ عن 13990 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و496062 إصابة كما سجلت 249 حالة وفاة أخرى ليرتفع عدد الوفيات على المستوى الوطني إلى 40268 حالة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن 1097 إصابة و15 وفاة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 49665 إصابة والوفيات إلى 674 وفاة.

وفي تايلاند تم الإعلان عن تسجيل أكثر من 548 حالة إصابة جديدة أمس وهي أعلى حصيلة يومية في بلد تمكن من السيطرة على تفشي الوباء إلى حد معقول وذلك بعد أن كانت الحصيلة اليومية أمس 516 إصابة.

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