مسؤول فرنسي: الصناعة في وضع محرج

أعلن المفوض السامي الفرنسي للتخطيط فرانسوا بايرو أن الإنتاج الصناعي في بلاده يواجه “وضعاً حرجاً”.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش “قال بايرو: “الصناعة في فرنسا في وضع حرج، وإن إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل” مشيراً إلى أن الصناعة في فرنسا تسهم حالياً بنسبة 13 في المئة من إجمالي الإنتاج الداخلي، بينما من المفترض أن تكون 25 في المئة.

وعدّ المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب على الدولة ضمان حماية المنتجات الحيوية ووضع استراتيجية وطنية لذلك.

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