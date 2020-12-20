آخر تحديث: 2020-12-20 11:25:54
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين من يوم 20-12-2020 وحتى يوم 30-12-2020 في منطقة التنايا بريف دمشق من الساعة 8,00 وحتى الساعة 15,00

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