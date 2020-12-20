مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين من يوم 20-12-2020 وحتى يوم 30-12-2020 في منطقة التنايا بريف دمشق من الساعة 8,00 وحتى الساعة 15,00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 5 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 20 كانون الأول 2020
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القومي الاجتماعي في لبنان يدين قرار "يوتلسات"حجب قنوات الإعلام السوري
اليونان: عقوبات "الأوروبي" ضد النظام التركي يمكن أن تتوسع
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