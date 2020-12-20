طهران: خفض التزاماتنا حيال الاتفاق النووي لانتهاك الأطراف الأخرى له

أكدت إيران مجدداً أن قيامها بخفض التزاماتها حيال الاتفاق النووي الموقع معها هو نتيجة لانتهاك الأطراف الأخرى للاتفاق.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “إن خفض التزامات إيران النووية كان نتيجة قسرية لانتهاك الأطراف الأخرى للاتفاق وبما يتفق مع حقوقها فيه”.

وفيما يتعلق بآلية التعامل التجاري الأوروبي مع إيران “أينستكس” أشار تخت روانجي إلى أن هذه الآلية وبعد مرور عامين على إنشائها كان يتعين أن تثبت كفاءتها مشدداً على أنه يجب أن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي تم تبنيه بعد الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015 فإن الأمين العام للأمم المتحدة مطالب بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر حول تنفيذ هذا القرار إذ من المقرر عقد الاجتماع بعد غد الثلاثاء لقراءة التقرير.

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