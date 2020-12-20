العالم يترقب ظاهرة فلكية مثيرة

يستعد علماء الفلك لمشاهدة أكبر كواكب النظام الشمسي جنباً إلى جنب في ارتباط كبير في ظاهرة لم تحدث منذ عام 1623.

وذكرت صحيفة” الغارديان” البريطانية أن علماء الفلك في حالة ترقب لمشهد سماوي لم يحدث منذ عام 1623 إذ سيظهر كوكبا المشتري وزحل أكبر كوكبين في النظام الشمسي في أقرب “ارتباط كبير” مرئيين قريبين من بعضهما البعض بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وسيبلغ ذروته مساء الإثنين المقبل في مظهر أقرب مما كان عليه منذ ما يقرب من أربعمئة عام.

ونقلت “الغارديان “عن إيميلي درابيك ماوندر عالمة الفلك في المرصد الملكي في غرينتش قولها إنه أمر مميز حقاً أن يكون كوكبا المشتري وزحل مرئيين وقريبين جداً من بعضهما البعض مضيفة أن “الأمر جميل ومثير للاستكشاف”.

من جهته قال ماثيو بات أستاذ الفيزياء الفلكية النظرية في جامعة إكستر: “على حد علمنا لن يرى أحد كوكب المشتري وزحل قريبين جداً من بعضهما البعض في عدسة تلسكوب قبل هذا العام ما يجعل هذا الحدث غاية في التميز”

يذكر أن هذه الظاهرة الفريدة من اقتراب الكوكبين بشكل وثيق ليبدوا كنجم ساطع لن تتكرر قبل عام 2080.

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