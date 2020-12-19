الموافقة على عدة قرارات بخصوص المعيدين وطلاب الدراسات العليا والطلاب ذوي الإعاقة

طلب مجلس التعليم العالي من الجامعات الحكومية التجهيز لإصدار إعلان تعيين معيدين مع التركيز على الكليات والأقسام التي لا يتوفر فيها عدد كاف من أعضاء الهيئة التدريسية .

كما وافق المجلس خلال اجتماعه اليوم على تشكيل لجنة لإعادة النظر في قرار مجلس التعليم العالي رقم 392 لعام 2017 المتعلق بموضوع إقامة الطالب في الدراسات العليا داخلياً “أي المسجل في الجامعة السورية” وخارجياً “المسجل في جامعة غير سورية”.

وفي قرار آخر وافق المجلس على إحداث مكتب وطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي وإحداث مكاتب نقل تكنولوجيا في جميع الجامعات الحكومية والخاصة.

كما سمح المجلس للطلاب ذوي الإعاقة بالقبول في أي جامعة يرغبون فيها وفق المفاضلة الخاصة بهم والسماح لهم بالانتقال مباشرة في العام نفسه وعدم التقيد بالمقاعد الشاغرة عند التقدم بطلبات تغيير القيد.

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