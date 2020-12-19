الصحة: 122 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 10 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 51 حالة، ووفاة 10 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10050، شفيت منها 4737 حالة، وتوفيت 601 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ١٩ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٥ في حمص

٢٠ في درعا

١٦ في السويداء

١٥ في ريف دمشق

١١ في حماه

١٠ في دمشق

٩ في حلب

٨ في اللاذقية

٨ في طرطوس

حالات الوفاة:

٣ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في دمشق

٢ في ريف دمشق

١ في حماه

حالات الشفاء:

٨ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٧ في حمص

٦ في دمشق

٥ في حلب

٥ في الحسكة

٤ في درعا

٣ في حماه

٣ في السويداء

٢ في طرطوس

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