بريطانيا تفرض قيوداً جديدة مع ظهور سلالة جديدة من كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم أن بلاده ستخضع لقيود جديدة أكثر صرامة لمواجهة تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جونسون قوله في مؤتمر صحفي:”لندن وجنوب شرق إنكلترا سيخضعان لمستوى أعلى من قيود كوفيد 19 اعتباراً من الغد في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوبة إلى سلالة جديدة من الفيروس”.

وأضاف جونسون:”من منطلق الأدلة المبكرة التي حصلنا عليها بشأن النوع الجديد من الفيروس لن نستطيع الاحتفال بعيد الميلاد كما كان مخططا له” مشيرا إلى أن “السلالة الجديدة” قد تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة 70 بالمئة عن السلالة القديمة.

وكان كبير الأطباء فى بريطانيا كريس ويتى أعلن في وقت سابق اليوم أن الطفرة الجديدة من كورونا التي تم الكشف عنها في بلاده تنتشر بسرعة كبيرة.

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