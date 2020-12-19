الصين تعارض إضافة واشنطن 59 كياناً اقتصادياً صينياً إلى قائمة الرقابة على الصادرات

عارضت الصين بشدة إضافة الولايات المتحدة 59 كياناً صينياً إلى قائمة الكيانات الخاصة بضوابط التصدير والرقابة على الصادرات.

ونقلت وكالة شينخوا عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله اليوم إن الصين ستتخذ الاجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية ، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة استخدمت نفوذها مجدداً لقمع الشركات الصينية”.

وأكد المتحدث أنه ” من خلال المزاعم الأمريكية المتعلقة بالأمن القومي وإساءة استخدام ضوابط التصدير بشكل متكرر والاجراءات الأخرى التي تمارسها لقمع الشركات والمؤسسات والأفراد في البلدان الأخرى فإن الولايات المتحدة تعطل بشدة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وبالتالي فإنها تمثل تهديدا خطيرا لأمن الصناعة العالمية وسلاسل التوريد وهذا لن يكون لمصلحة الصين والولايات المتحدة والعالم بأسره”.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى التوقف عن تلك الممارسات أحادية الجانب والرعناء وإلى ضرورة منح الشركات الصينية والأجنبية الأخرى معاملة عادلة، مضيفاً أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بالمزيد لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري لتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي.

طباعة