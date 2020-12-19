اليونان: عقوبات “الأوروبي” ضد النظام التركي يمكن أن تتوسع

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام التركي تعتبر خطوة أولى ومن المحتمل أن تتوسع.

وقال ديندياس لصحيفة بارابوليتيكا إن “المجلس الأوروبي أشار إلى عقوبات محددة ضد قطاعي الاقتصاد والتجارة التركيين.. الحقيقة التي تشير إلى إعادة تقييم الاتفاق الجمركي بين تركيا ودول الاتحاد”.

وأضاف إن “المجلس الأوروبي أشار إلى أن هذه خطوة أولى وأن هناك توسيعاً محتملاً لتلك العقوبات لتشمل أشخاصاً وكيانات أخرى”.

كما اعتبر الوزير أن “أثر العقوبات الأمريكية ضد تركيا سيصبح أكثر وضوحاً مع مرور الوقت وهو رسالة واضحة لها” مشيراً إلى أن “آخر عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على تركيا كانت عام 1974 عقب الغزو التركي لقبرص واحتلال الشطر الشمالي منها” ولفت إلى أن “العلاقات التركية الأمريكية وصلت إلى مرحلة لم تصلها من قبل”.

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