ألطاي: أردوغان يعرف جيداً أن نهايته قريبة

أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض انكين ألطاي أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان مصاب “بجنون العظمة”.

وقال ألطاي خلال جلسة البرلمان التركي اليوم إنه لا فرق بين أردوغان والزعيم النازي أدولف هتلر الذي دمر العالم وألمانيا لإنه كان يعتقد أنه الأقوى والأعظم في العالم كما لا فرق بينه وبين صديقه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي قال إنه إذا خسر الانتخابات فسيكون ذلك نهاية ودمار أمريكا.

وشدد ألطاي على أن أردوغان يعرف جيداً أن نهايته قريبة حيث يتمادى في ديكتاتوريته عبر أحكام سيطرته على مؤسسات الدولة وبشكل خاص القضاء الذي يريد له أن يخدمه فقط حتى يتخلص من جميع معارضيه ولكنه سيسقط مهما فعل.

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