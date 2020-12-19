2480 حريقاً حراجياً وزراعياً في العام الحالي

ميليا اسبر

أشار مدير الحراج في وزارة الزراعة – الدكتور حسان فارس إلى أنه بلغ عدد الحرائق الحراجية والزراعية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة لعام ٢٠٢٠ حوالي ٢٤٨٠ حريقاً، توزعت مابين ٢١١٥ حريقاً في الأراضي الزراعية و ٣٦٥ حريقاً في المناطق الحراجية نتيجة ظروف جوية أو تعديات بشرية وإهمال.

وأوضح فارس أن بقية الحرائق ناتجة عن مقاصد السياحة البيئية ومرتادي المواقع الحراجية بقصد الاستجمام، والصيد، ورمي أعقاب السجائر على الطرقات العامة وغيرها، مع الإشارة إلى أن عدداً كبيراً من الحرائق الزراعية تم إخمادها من قبل عناصر مراكز حماية الغابات قبل امتدادها إلى المواقع الحراجية المجاورة ، الأمر الذي لعب دوراً كبيراً في تقليص عدد الحرائق الحراجية.

ونظمت وزارة الزراعة ٤٨ ضبطاً حراجياً للحرائق الحراجية الناتجة عن تحريق زراعي.

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