بسبب المازوت خروج ٢٠٠٠ دونم من الاستثمار الزراعي في قرية عيون

السويداء - طلال الكفيري

رغم تجاوز مساحة أراضيها الزراعية ٧٠٠٠ دونم إلا أن ما يوزع لمزارعي قرية عيون، من مادة المازوت المخصصة للأغراض الزراعية لا يتم وفق المساحة الزراعية بل على مساحة ٥٠٠٠ دونم فقط.

إذ أشار عدداً من مزارعي القرية لـ(تشرين) إلى أن التوزيع وفق هذه المساحة أخرج حوالي ٢٠٠٠ دونم من أراضيهم من دائرة الزراعة، لعدم توافر مادة المازوت بالشكل الكافي اللازمة لجراراتهم، مناشدين وزارة الزراعة بضرورة إعادة النظر بمساحة القرية من خلال إجراء مسح طبوغرافي جديد للأراضي، لكون الاعتماد الأساسي للمزارعين على زراعة المحاصيل الحقلية ( قمح – شعير – حمص – عدس).

إضافة لذلك فقد طالب المزارعون بضرورة تعبيد وتأهيل الطريق الزراعي الرئيس البالغ طوله ٨كم لكونه يخدم زراعياً عدة قرى ( كارس- عرمان- الشعاب – قيصما)، فضلاً عن ذلك فهو يعد من الطرق الخدمية أيضاً لهذه القرى، لذلك أصبح تأهيله ضرورة ملحة .

وطالب مربو الثروة الحيوانية بالعمل على إعادة تشغيل مستودع أعلاف صلخد المتوقف منذ عامين، مضيفين: إن توقف هذا المستودع دفع بهم لتأمين المادة العلفية لمواشيهم من نبع عرى، الأمر الذي أرهقهم لكون أجرة نقل المادة تفوق ٣٥ ألف ليرة .

وقال مدير زراعة السويداء – المهندس أيهم حامد: زيادة مخصصات القرية من مادة المازوت، تتطلب إجراء مسح طبوغرافي جديد للأراضي، مضيفاً: إنه من الممكن تقديم دعم زراعي للفلاحين من مستلزمات الإنتاج مثل المازوت والبذار والأسمدة وغيرها للأراضي غير المسجلة عبر الكشف الحسي عليها.

من جانبه، أشار مدير فرع أعلاف السويداء – المهندس وائل الشوفي إلى أن مشكلة مستودع صلخد الخاص بالأعلاف تكمن في وجود نقص كبير بالملاك العددي للفرع، إضافة لذلك رفض العاملين لدى الفرع استلام أي منهم أمين مستودع، خوفاً من التغريم لوجود نقص دائم بأوزان و أكياس الأعلاف

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