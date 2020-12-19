مسلسل ” بورتريه ” خيوط متعددة لقهر المرأة والنسّاج واحد ..!!

نضال بشارة

يستغرق كثيراً مسلسل “بورتريه” الذي بدأ عرضه مؤخراً على فضائية “لنا”، باستخدام تقنية الاسترجاع “الفلاش باك” في سرد أحداثه، وبذلك ينضم إلى المسلسلات السورية التي استخدمتها مؤخراً، مثل: ( أحمر، الندم، شارع شيكاغو، غداً نلتقي). وربما غابت عن ذاكرتنا أعمال أخرى، أو لم يتسن لنا مشاهدتها. لكن وإن كان من حق كتّابها استخدام هذه التقنية السينمائية، غير أنه يفترض استخدامها بحدود تسمح لمعظم شرائح المشاهدين المتابعة دون أن تفقد قدرتها على التواصل مع أحداث العمل، فمتابع المسلسل التلفزيوني تختلف ثقافته كثيراً عن المشاهد السينمائي الذي هو أكثر ثقافة، ناهيك عن أن مدة الفيلم قصيرة، فمهما استنفر المشاهد قدراته الذاتية للمتابعة لن يشعر بالتعب كما سيشعر خلال متابعته لمسلسل من 30 حلقة!

مقاربة هامة

قد يبدو للوهلة الأولى من متابعتنا للمسلسل أنه من الأعمال الرومانسية التي تتناول قصص العشق بين أكثر من ثنائي، لكننا وبعد الحلقة الثانية نكتشف أن المحور الفكري الأساسي للمسلسل هو مقاربة هامة لما تتعرض له النساء اللواتي ستُسرد قصص عشقهن، من قهر وعذاب تحت وطأة ذهنية الذكر الشرقي الذي لا يتوانى عن قهر المرأة بقصد وبدون قصد، لتلبية نوازعه الأنانية سواء كان أخاً أو أباً أو عاشقاً أو ابناً أو صاحب سلطة ما، سواء في العمل الذي تخوضه المرأة أو في موقع سلطة أكبر ترضخ لها السلطات.

فنتابع من خلال العلاقة الملتبسة بين مقدمة البرامج التلفزيونية “رندة/ مديحة كنيفاتي” والفنان التشكيلي “إياد/ أكثم حمادة” صاحب الغراميات، الذي يخون مثل العادة، زوجته “نوال/ تولين البكري” بعلاقات عاطفية مكتملة، ليصرّح فيما بعد أنه لم يحب غير رندة، وهي لم تحب غيره، فثمة تقاطع بينهما بتعدد العلاقات، وإن كانت تختلف الغايات، ومن تلك التعددية، يظل الضابط “أيهم/ فادي صبيح” متعلقاً بها، ما يعكر على رندة وإياد المضي بعلاقتهما. ومن هذه العلاقة الملتبسة والمعقدة، بشخصياتها الثلاث، يتكوّن الخيط الدرامي الأساسي في المسلسل الذي يتفرع منه بقية الخيوط وتتعدد. ومنها بدأ الكاتب تليد الخطيب يسرد بمهارة، بقية النماذج النسائية المقهورة التي تبدأ مع رندة ثم نوال، ثم شقيقة رندة “سوسن/ريم زينو” وابنتها فيما بعد “ريما/ترف الرقي”. فلا تحضر امرأة إلاّ ليسرد علينا الكاتب درامياً مسيرة قهرها، حتى لو بحوار على لسان شخصية الصبية “زينة/ نوّار يوسف” التي تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية والتي تساعد الناس في زمن الحرب، إذ قالت حكاية امرأة بشكل مختصر جواباً على سؤال شخصية “ريما” أن المرأة التي خرجت للتو تعرضت للتحرش من والد زوجها الذي اختفى على أيدي مجهولين، وعندما صدّت “حَماها” طردها من البيت هي وأولادها. ولم تكن زينة دون معاناة من الذكر الشرقي إذ تعرضت في مراهقتها لكذب أحد المراهقين الذي تقرّب منها ليصل لصديقتها فانكسر قلبها، ما ساهم ببقاء هذه الصبية دون زواج للحلقات التي عرضت حتى الآن.

غنى درامي

وإذ يتمحور المسلسل حول شخصية رندة فلأنها الأغنى درامياً فهي تمردت على سلطة الأب (أحمد رافع) الذي لم يستطع حمايتها ممن حاول الاعتداء عليها في القرية ولا استطاع حماية حقوقه الموروثة عن أهله، فهو نموذج سلبي للذكر الذي لا يقوم بواجبه، والذي توافق فيما بعد مع الضابط أيهم ضد ابنته، ثم عندما لم يستطع أيهم ترويض رندة لمشاعره الأنانية، قنع والدها بتزويجه شقيقتها سوسن، وتحت الخوف من الأذى من سلطته، يتم هذا الزواج الذي كانت ستقبل به رندة بعد أن يئست من لقاء إياد الذي تعرض لقمع أيهم فابتعد عنها، لكن أيهم وفي لحظة خاطفة أراد قهرها على الآخر، وهو الذي كان ينام معها بالقوة، فطلب يد شقيقتها. ولأن شخصية رندة مضت باتجاه الخطأ منذ بداية حياتها وتنازلت لأشخاص كثر عن نفسها مقابل الحصول على ما تريد، وإن كان قد استفاقت مشاعرها مع إياد لكن أيهم يتمكن من سحقها بالزواج من شقيقتها.

ومن الشخصيات التي يسرد معاناتها المسلسل شخصية “سماح/مريم علي” أم زينة، تعاني الوحدة في انتظار زوجها الذي استشهد أو خطف، إذ لا تبدو الإشارة لذلك واضحة، ربما تغدو أكثر وضوحاً في الحلقات القادمة. فهي تحاول التخفيف من معاناة “نوال” سلفتها، زوجة إياد، بأن تبوح لها أنها أيضاً تعرضت للخيانة من زوجها نهاد، لأن الرجال كلهم ذات طبع واحد في هذه المسألة. ويتمحور المسلسل من جانب آخر على حياة أيهم التي لم تكن هانئة، فعلاقته بسوسن التي تزوجها نكاية بشقيقتها تصل للانفصال بعد بنتين إحداهما “ريما/ ترف التقي” التي لم تحتمل هذا التوتر والحرمان من علاقة أسرية حقيقية فتحاول الانتحار. في حين أن عمّتها “صباح/ إيناس زريق” التي لم يسمح لها شقيقها أيهم الزواج من مهندس إلكتروني لمجرد أنه يقوم بصيانة الإلكترونيات بمحل فاعتبره مجرد “كهربجي” وليس موازياً لمقامهم! فتمنعت عن الزواج بسبب هذه الممارسة السلطوية. وثمة سرد لحيوات نساء أخريات ماتزال في أول معاناتها.. قدّم المسلسل لنا أول خيوطها كحال “نسرين/ جفرا يونس” التي تحب ” حازم/هافال طلحت حمدي” الذي لا يأخذ خطوة بمبادلتها الحب لعدم رغبته بتوريطها كما يقول بعلاقة لا يعرف مؤداها إلى أين. وكما هو واضح أن نسرين، الذي تدير مشغلاً من مال ورثته والدتها، وشقيقتها الطفلة التي لا تتكلم، ووالدتها “أمية ملص” يعانين من سلطة الذكر الأب “محمد خاوندي” الذي لا يعمل ويريد الكل لخدمته.

قضايا فساد معقدة

ومن المتوقع أن يعالج المسلسل قضايا فساد معقدة، ربما لم تقارب من قبل، مهّد لها من خلال هروب والد رندة الذي وضعه أيهم في واجهة عمل بإحدى الشركات ليقوم بسرقة المال العام لكن عندما اختلفا على حصة كل منهما حاول أيهم إلقاء القبض عليه، فهرب الأب، بعد إخطار من ابنته سوسن.

طباعة