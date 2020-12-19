قبل فوات الأوان

زاهر بدران

لاشك في أن حرمان أنديتنا من المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بخطأ إداري من اتحاد الكرة بعدم إرسال الأوراق المطلوبة إلى الجهة المسؤولة في الاتحاد الآسيوي في الوقت المحدد هو أمر محزن جداً وعمل غير مبرر يستحق معاقبة المسؤولين في اتحاد الكرة عن هذا الخطأ الفادح الذي حرم ناديي تشرين والوحدة من حقهم الآسيوي في المشاركة، علماً أن الناديين المذكورين استكملا جميع الأوراق المطلوبة منهما للمشاركة في هذا الحدث الكروي الآسيوي الذي لم تغب أنديتنا عنه منذ عام 2004، ويبقى التبرير الذي صدر من أمين سر اتحاد الكرة حول هذا الموضوع بتحميل الموظف المعني بترخيص الأندية وتثبيت المراسلات, حيث خاطب القسم غير المعني في الاتحاد الآسيوي لتثبيت المشاركة بالعذر الأقبح من الذنب كما يقول المثل لأن ما حصل كارثة حقيقية يتحملها اتحاد الكرة بأكمله وليس موظفاً محدداً بعينه لأنه في حال عدم قبول الاتحاد الآسيوي الذي أصدر قائمة الأندية الآسيوية المشاركة دون أنديتنا عذر اتحاد الكرة, فهذا يعني أن المسؤولية تقع كاملة على اتحاد الكرة الذي عليه تعويض الأندية المتضررة من هذا الخطأ الإداري وخاصة أن ما صرح به رئيس نادي الوحدة ماهر السيد أن خسارة ناديه بعدم المشاركة بلغت أكثر من مليار ليرة لأنه تعاقد مع لاعبين أجنبيين لتدعيم الفريق, وبانتظار توضيح أكثر دقة من اتحاد الكرة الذي يسعى لتصحيح الخطأ كما أكده أمين سر اتحاد الكرة, ماعلينا إلا أن ننتظر ماذا سيحدث في الأيام القليلة القادمة, وهل سيستجيب الاتحاد الآسيوي لاستجداء اتحاد كرتنا بقبول عذرهم وإدراج ناديي تشرين والوحدة ضمن لائحة الأندية المشاركة؟

وفي كل الأحوال إن خطأ كهذا ليس من المفترض أن يمر مرور الكرام وخاصة أن أخطاء اتحاد الكرة زادت سواء بعدم قدرته على احتواء قضية لاعب المنتخب عمر خريبين وماحصل مع المنتخب في معسكر الإمارات أو في قيادة دفة مباريات الدوري وضبط إيقاع جماهير الأندية على المدرجات, حيث لا تكاد تخلو مرحلة من مراحل الدوري من تجاوزات مرفوضة من دون أن نجد من اتحاد الكرة أي مبادرة جادة لحلها، ونأمل أخيراً من اتحاد الكرة حقيقة أن يصل إلى حلول مرضية لحل قضاياه العالقة وقضية الأندية التي حرمها من المشاركة في الاستحقاق الآسيوي حتى لاينطبق عليه المثل القائل (الجحيم هو أن ترى الصواب بعد فوات الأوان).

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