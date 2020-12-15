فوز وولفرهامبتون على تشيلسي في الدوري الإنكليزي

فاز وولفرهامبتون اليوم على مستضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد في الأسبوع الـ13 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي تقدم في النتيجة في الدقيقة الـ50 عبر مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو ليعود وولفرهامبتون ويحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ66 عن طريق لاعبه دانييل بودينسي ليعود بيدرو نيتو مهاجم وولفرهامبتون ويحقق هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذ الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 22 نقطة في المركز الـ22.

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