طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه الأحياء اليمنية

جدد طيران العدوان السعودي استهداف الأحياء السكنية والمديريات الآهلة في عدد من المحافظات اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر عسكري قوله إن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مجازة في محافظة عسير و6 غارات على مديريات مدغل ورحبة وماهلية في محافظة مأرب.

ومن جهة أخرى تصدى الجيش اليمني واللجان الشعبية لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة مريس في الضالع موقعاً عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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