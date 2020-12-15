العدو الإسرائيلي يجدد خرقه المياه اللبنانية
جدد العدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية عبر ثلاثة من زوارقه وقيامهم بإلقاء قنابل مضيئة استفزازية.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة بأن “زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة”.
وفي خرق آخر لفتت قيادة الجيش اللبناني في بيان إلى إقدام زورقين حربيين تابعين للعدو على خرق المياه الإقليمية اللبنانية ليل أمس مقابل رأس الناقورة وقيام عناصره بإلقاء قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.
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