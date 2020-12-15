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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 1 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 15 كانون الأول 2020
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الأخبار
صباغ يوجه 37 رسالة لأمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية والإقليمية والعربية لإدانة جريمة النظام التركي بقطع المياه عن أهالي الحسكة
بعد تأكيد فوز بايدن.. ترامب يتحدث عن كم هائل من تزوير الانتخابات
إيران: اعتقال عدد من المتورطين في اغتيال العالم فخري زاده
العدوان السعودي يرتكب 195 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعترف بفوز بايدن بالرئاسة
موسكو: ينبغي اتخاذ خطوات مع بكين لمنع جر الدولتين إلى سباق تسلح
الصين تدعو بريطانيا إلى التخلي عن العقلية الاستعمارية
الدفاع الروسية تعلن عزمها وضع رادار لمراقبة الطيران الأمريكي في الشرق الأقصى
استمرار جريمة الاحتلال التركي بقطع المياه عن الحسكة
سورية تعرب عن الاستغراب من النفاق و الادعاءات الكاذبة لما يسمى بالمبعوث البريطاني إلى سورية