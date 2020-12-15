الصحة: 150 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة شفاء و 13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، مشيرة إلى شفاء 62 حالة ووفاة 13 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 9452 شفيت منها 4494 حالة بينما توفيت 543 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الثلاثاء ١٥ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٥ في درعا

٢٥ في السويداء

٢٠ في حمص

١٧ في طرطوس

١٦ في حلب

١٥ في دمشق

١٤ في ريف دمشق

١٣ في اللاذقية

٥ في القنيطرة

حالات الوفاة:

٣ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في طرطوس

٢ في درعا

٢ في دمشق

١ في حلب

١ في ريف دمشق

حالات الشفاء:

١٢ في دمشق

١٠ في ريف دمشق

٩ في حمص

٩ في اللاذقية

٨ في حلب

٤ في درعا

٤ في طرطوس

٣ في السويداء

٣ في حماة

طباعة