أضرار مادية بانفجار عبوة بدائية الصنع في السومرية غرب دمشق

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في منطقة السومرية إلى الغرب من مدينة دمشق ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بسيطة بإحدى السيارات.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ سانا أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بجانب الطريق العام من الجهة الجنوبية لمساكن السومرية ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بسيطة بحافلة نقل كانت بالقرب من مكان الانفجار.

وأضاف المصدر أنه جرى تفكيك عبوة أخرى بالمكان مصنوعة يدوياً أيضاً وضعت ضمن وعاء بلاستيكي .

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