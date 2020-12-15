32102 إصابة جديدة بكورونا في تركيا و 11532 في فرنسا

سجلت تركيا 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأظهرت بيانات رسمية صحية في تركيا ارتفاع عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 235 حالة في الأربع وعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 16881.

وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالمياً في عدد الحالات اليومية بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

كما سجلت فرنسا اليوم 11532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات جراء الفيروس 2391447 إصابة وفق موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وأضاف الموقع أن عدد الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 59072 في المجمل وذلك بعد تسجيل 428 وفاة جديدة اليوم.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق اليوم تخفيف قيود العزل والإغلاق بسبب وباء كورونا تزامناً مع عطلة عيد الميلاد ورأس السنة حيث أحلت الحكومة فرض حظر تجول من الثامنة ليلاً إلى السادسة صباحاً بدلاً من إجراءات عزل أشد فرضتها في وقت سابق ودامت شهراً ونصف الشهر.

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