بعد تأكيد فوز بايدن.. ترامب يتحدث عن كم هائل من تزوير الانتخابات

جدد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب رفضه الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية رغم إعلان الهيئة الانتخابية الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن فيها مكرراً مزاعم تزوير الأصوات.

وقال ترامب في تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن “كماً هائلاً من الأدلة على الاحتيال في أصوات الانتخابات لا يزال مستمراً في التدفق بشكل لم يسبق له مثيل في بلادنا”.

واعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل في وقت سابق بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وصدق المجمع الانتخابي الأميركي رسمياً أمس على فوز بايدن بحصوله على 306 أصوات ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بينما حصل ترامب على 232 صوتاً.

بدورها كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني اليوم رداً على سؤال حول كيفية استجابة ترامب لتصويت الهيئة الانتخابية إن “الأخير لا يزال منخرطاً في الطعون القانونية على نتائج انتخابات 2020 الرئاسية وإنه “ما زال يتابع جهود التقاضي” فيها.

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