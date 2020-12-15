إيران: اعتقال عدد من المتورطين في اغتيال العالم فخري زاده

أعلن عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية محمود وند أنه تم رصد جميع العناصر المتورطين في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده واعتقال عدد منهم.

وقال وند في تصريح له اليوم إن قوى الأمن الإيرانية اكتشفت العناصر التي أمنت التجهيزات اللوجستية لمرتكبي جريمة الاغتيال كما حددت الأشخاص الذين تواصلوا معهم إضافة إلى من نسق عملية الاغتيال.

وأوضح وند أن الكشف عن معلومات إضافية سيتم عبر مسؤولي الأمن في الوقت المناسب.

وكان فخري زاده اغتيل مؤخراً إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب العاصمة طهران بينما كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقف خلف هذه الجريمة.

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