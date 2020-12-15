القبض على عصابة تمتهن تزوير الأونصات الذهبية في دمشق

ألقت الجهات المختصة القبض على عصابة تمتهن تزوير الأونصات الذهبية وترويجها وبيعها في مدينة دمشق.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح صحفي أنه بناء على المتابعة الأمنية وتوافر المعلومات المؤكدة بنشاط عصابة مكونة من عدة أشخاص بمجال تهريب الأونصات الذهبية المزورة تم اختراق العصابة وإلقاء القبض على خمسة أشخاص من أفرادها بالجرم المشهود والإيقاع بهم مع الأونصات المزورة في دمشق وضبط بحوزتهم 275 أونصة مزورة.

وأشار المصدر إلى أن أونصات مزورة مئة بالمئة حيث تم سبك 87 بالمئة نحاساً و13 بالمئة زنكاً ولا تحتوي على معدن الذهب نهائياً، مبيناً أنه ما يزال البحث والملاحقة جاريين بحق جميع المتورطين بالتزوير.

ودعا المصدر المواطنين إلى عدم شراء الذهب إلا من محلات الذهب وسوق الصاغة بموجب فواتير نظامية ضماناً لحقوقهم وممتلكاتهم.

طباعة