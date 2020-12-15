العدوان السعودي يرتكب 195 خرقاً لوقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

ارتكبت قوى العدوان السعودي 195 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق اليمنية لرصد خروقات العدوان قوله إن خروقات قوى العدوان تضمنت 4 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الجاح وتحليق 3 طائرات حربية في أجواء شارع الـ 50 والجاح و5 طائرات تجسسية في أجواء الجاح وحيس وشارع الـ 50 و24 خرقاً بقصف مدفعي وعشرات الخروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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