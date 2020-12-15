دراسة بريطانية: احتمال وجود رابط بين وفيات كورونا وعامل الوراثة

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى تحديد جينات رئيسية مرتبطة بالحالات الحادة من كوفيد 19 ما يعطي احتمالاً عن وجود رابط بين وفيات كورونا وعامل الوراثة.

ووفقا لمجلة “نيتشر” البريطانية المتخصصة فحص باحثون من جامعة إدنبرة الآليات الجينية المرتبطة بالحالات الخطيرة من كوفيد 19 كما درسوا الحمض النووي لـ 2700 مريض بفيروس كورونا في 208 وحدات للعناية المركزة في جميع أنحاء بريطانيا فعثروا على 5 جينات تشارك في عمليتين جزيئيتين وهما المناعة المضادة للفيروسات والتهاب الرئة والتي شكلت أرضية أساسية للعديد من الحالات الشديدة.

وأوضح المستشار الأكاديمي في طب الرعاية الحرجة بجامعة إدنبرة والذي شارك في الدراسة “كينيث بيلي” أن الجينات الخمس والتي تسمى “آي إف إن إيه آر2 ” و”تي واي كيه 2″ و”أو ايه اس 1″ و”دي بي بي 9″ و “سي سي ار 2” تفسر جزئياً سبب إصابة بعض الأشخاص بحالات شديدة من كوفيد 19 بينما لا يتأثر آخرون.

وأكد بيلي أهمية النتائج التي توصلت إليها الدراسة لكونها تسلط الضوء على الأدوية التي يجب أن تكون على رأس قائمة الاختبارات السريرية.

وأشار الباحثون إلى امكانية أن تساعد هذه النتائج في تسريع البحث عن عقاقير محتملة لكورونا من خلال إجراء تجارب سريرية للأدوية التي تستهدف مسارات محددة مضادة للفيروسات والالتهابات.

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