موسكو: ينبغي اتخاذ خطوات مع بكين لمنع جر الدولتين إلى سباق تسلح

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن مواصلة تبادل المعلومات حول إطلاق الصواريخ الباليستية الاستراتيجية والصواريخ الحاملة الفضائية بين روسيا والصين ستسهم في استقرار الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ضوء نشر مكونات الدرع الصاروخي الأمريكي العالمي.

وأضاف شويغو وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك عقب التوقيع على بروتوكول بهذا الشأن اليوم أن “مواصلة تبادل البيانات ستعزز التعاون المتكافئ بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. وهذا مهم بشكل خاص عندما تم بالفعل تقويض نظام الحد من التسلح ويستمر نشر مكونات درع الدفاع الصاروخي الأمريكي العالمي والإعلان عن نوايا لنشر صواريخ أمريكية الصنع متوسطة وقصيرة المدى في المنطقة”.

وشدد الوزير الروسي على أنه “في ظل هذه الظروف ينبغي اتخاذ خطوات مشتركة من جانب روسيا والصين لمنع وقوع حوادث في سياق الأنشطة العسكرية ومنع محاولات جر الدولتين إلى سباق تسلح” مضيفاً “نعتزم زيادة تعزيز التنسيق بين الإدارات العسكرية في البلدين وتحسين آليات التعاون العسكري”.

ودخلت الاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين بشأن إخطارات إطلاق الصواريخ الباليستية والصواريخ الحاملة الفضائية حيز التنفيذ في الـ 16 من كانون الأول 2010 وهي صالحة لمدة 10 سنوات مع إمكانية التمديد.

طباعة