إجلاء 500 شخص من مسرح بولشوي بموسكو إثر تهديد بوجود قنبلة
أجلت السلطات الروسية اليوم 500 شخص من مسرح بولشوي بوسط العاصمة موسكو إثر تلقي تهديدات بوجود قنبلة بداخله.
ونقلت وكالة تاس عن مصدر في وكالة انفاذ القانون قوله إنه تم إجلاء 500 شخص من مبنى مسرح بولشوي بعد تلقي رسالة مجهولة تفيد بوجود قنبلة في مبنى المسرح الواقع في ساحة تياترالنايا 1 مشيراً إلى أن المختصين يتعاملون مع الأمر”.
وشهدت روسيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية موجة بلاغات كاذبة بشأن تفخيخ المباني ولا سيما المدارس ومحطات سكك الحديد والمطارات ومراكز التسوق.
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