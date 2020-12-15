وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في السويد وبنغلادش

سجلت السويد اليوم 153 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا فيما ارتفع عدد الإصابات بالمرض بواقع 20 ألفاً و931 منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية في السويد قولها إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 7667 فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 341 ألفاً و29.

إلى ذلك أعلنت بطولة العالم للراليات اليوم إلغاء الجولة الثانية في موسم 2021 والتي كانت مقررة في السويد في الفترة بين 11 و14 شباط القادم بسبب جائحة كورونا.

من جانبها سجلت السلطات الصحية في بنغلادش ألفاً و877 إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 40 حالة وفاة.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات المسجلة في بنغلادش بفيروس كورونا إلى 7129 وعدد الإصابات الكلي إلى 494 ألفاً و209.

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