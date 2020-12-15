إصابات كورونا في العالم تتجاوز الـ 73 مليوناً

بلغت إصابات كورونا في العالم اليوم 73 مليوناً و456316 كما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليوناً و634055 فيما تعافى 51 مليوناً و543535 شخصاً من الفيروس وفق موقع وورلد ميتر الأمريكي.

ولا تزال الولايات المتحدة الامريكية تتصدر قائمة الدول المتضررة جراء فيروس كوفيد19 حيث سجلت إجمالي 16 مليوناً و967215 إصابة بعد الإعلان عن 24235 إصابة جديدة كما سجلت 308588 وفاة بعد الإعلان عن 497 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بدورها احتلت الهند المركز الثاني في قائمة الدول المتضررة جراء فيروس كورونا مع تسجيل إجمالي 9 ملايين و925062 إصابة و143985 وفاة بعد الإعلان عن 18555 إصابة جديدة و239 وفاة جديدة.

ولا تزال البرازيل في المركز الثالث مع إجمالي 6 ملايين و934539 إصابة وإجمالي 181978 وفاة بعد الإعلان عن 5130 إصابة جديدة و33 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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