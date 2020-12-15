الصين تدعو بريطانيا إلى التخلي عن العقلية الاستعمارية

دعت الصين اليوم بريطانيا إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية وأن تتخلى عن عقليتها الاستعمارية وخاصة فيما يتعلق بهونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي اليوم “ليس لدى بريطانيا سلطة إشراف أو ما يسمى المسؤولية الأخلاقية عن شؤون هونغ كونغ وعليها أن تنحي جانباً عقليتها الاستعمارية وتتخلى عن المعايير المزدوجة بشأن المنطقة الإدارية الخاصة للصين وأن تحترم بجدية قاعدة العلاقات الدولية الأساسية المتمثلة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأضاف أن “بريطانيا تحاول الآن التدخل في شؤون هونغ كونغ تحت ستار ما يسمى الديمقراطية والحرية وتقويض سيادة القانون في المنطقة وهو تكتيك شائع كان المستعمرون يستغلونه للتلاعب بالمعايير المزدوجة لإثارة الفوضى والاضطرابات في البلدان الأخرى” مبيناً أن “الحكومة الصينية تدير شؤون هونغ كونغ على أساس الدستور الصيني والقانون الأساسي للمنطقة ولا علاقة لذلك بالإعلان الصيني البريطاني المشترك”.

وأشار المتحدث الصيني إلى أن بلاده دولة يحكمها القانون وهونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون أيضاً وجميع المواطنين متساوون أمام القانون ولا يتمتع أحد بامتيازات غير قانونية.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب زعم مؤخراً أن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ “ينتهك” الإعلان المشترك الصيني البريطاني حول المنطقة.

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