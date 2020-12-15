زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي يعترف بفوز بايدن بالرئاسة

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل اليوم بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية وذلك غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكونيل قوله في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن “المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تالياً اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن” مضيفاً أن “الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين ما يعني أنه اعتباراً من هذا اليوم لدى بلادنا رسمياً رئيس منتخب ونائب رئيس منتخبة”.

وماكونيل هو أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن “عمليات تزوير كبيرة”.

وصدق المجتمع الانتخابي الأميركي رسمياً أمس على فوز بايدن بحصوله على 306 أصوات ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بينما حصل ترامب على 232 صوتاً.

طباعة