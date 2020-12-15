إيطاليا تسجل 14844 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا 14844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد مليوناً و870576 إصابة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الإيطالية قولها إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 65857 وفاة بعد تسجيل 846 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 162880 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا.

وفي سياق متصل شدد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا على أهمية فرض إجراءات تقييدية أكثر صرامة من تلك المعلنة في وقت سابق خلال عطلة أعياد الميلاد لتجنب موجة ثالثة محتملة لفيروس كورونا في منتصف شهر كانون الثاني المقبل.

بدوره أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) على ضرورة فرض المزيد من التدابير التقييدية على تحركات المواطنين خلال عطلة أعياد الميلاد لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة مخصصة لأعياد الميلاد في ضوء مقترحات اللجنة المختصة بالتصدي للفيروس.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت بداية الشهر الجاري عن إجراءات تتضمن حظر السفر بين الأقاليم ويمتد الحظر ليشمل التنقل بين المحافظات والبلديات في يومي الـ 25 والـ 26 من كانون الأول وفي اليوم الأول من العام الجديد باستثناء ظروف تتعلق بالعمل والصحة.

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