الدفاع الروسية تعلن عزمها وضع رادار لمراقبة الطيران الأمريكي في الشرق الأقصى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عزمها وضع رادار جديد من طراز (كونتينير) في شرق شطرها الآسيوي لمراقبة أجواء الشرق الروسي والمناطق المتاخمة له في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر عسكري روسي قوله: إن الوظيفة الأساسية لهذا الرادار تتلخص في تشديد الرقابة على المحور الاستراتيجي الشرقي وفق ما تقتضيه جملة أسباب منها ازدياد نشاط الطيران العسكري الأمريكي، مضيفاً: إن هذا الرادار سيباشر مهمته القتالية في مقاطعة آمور في عام 2024.

ووفق المصدر فإن الرادار يستطيع أن يرى ما يخبئه الأفق ويبعد عن حدود روسيا بأكثر من 1500 كيلومتر وعلى مختلف الارتفاعات إضافة إلى قدرته على اكتشاف مقاتلات حلف شمال الأطلسي التي تبعد عن حدود روسيا بآلاف الكيلومترات.

وكان الرادار الأول من طراز كونتينير بدأ العمل في إقليم موردوفيا في وسط شطر روسيا الأوروبي لمراقبة المجال الجوي لأوروبا الشرقية والجزء الأكبر من أوروبا الغربية والشمالية وبعض بلدان منطقة الشرق الأوسط.

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