الاعتراض على نتائج مفاضلة التعليم المفتوح اعتباراً من الأحد القادم

حددت جامعة دمشق موعد قبول طلبات الاعتراض على نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 اعتبارا من يوم الأحد 20-12-2020 ولغاية الخميس 31-12-2020.

وأوضحت الجامعة في إعلان لها، اليوم، أنه يمكن للطالب الذي حقق الحد الأدنى من أحد برامج التعليم المفتوح ولم يصدر اسمه في قوائم المقبولين التقدم بطلب اعتراض شريطة أن يكون قد أدرج الرغبة في استمارة المفاضلة أساساً.

وكانت الجامعة أصدرت في الثالث عشر من الشهر الجاري نتائج مفاضلة التعليم المفتوح متضمنة الحدود الدنيا والنتائج الاسمية للقبول في البرامج كافة.

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